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У Києві за 1 січня підтвердили менше 300 випадків COVID-19

Субота, 2 січня 2021, 12:46

У Києві за перший день нового року виявили 293 хворих на COVID-19, померло 7 хворих, одужали за добу 142 людини.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 71, у Дніпровському – 54 та в Печерському районі — 36 випадків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 34 пацієнти.

Серед нових хворих – 160 жінок віком від 18 до 88 років, 116 чоловіків віком від 20 до 83 рокiв, 5 дівчаток від 12 до 16 років та 12 хлопчиків від 8 днів до 17 років.

Захворіли, зокрема, 12 медиків.

 

З початку епідемії у Києві вже 112 649 підтверджених випадків коронавірусу, 1942 летальних випадки, подолали хворобу 40 053 мешканці столиці.

Що передувало: 1 січня в Україні зафіксовано 5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому 51 людина померла і 2 606 осіб одужало.

Знати більше: COVID-19  Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко


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