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Половина з усіх смертей від COVID-19 в Німеччині сталися у грудні

Субота, 2 січня 2021, 14:14

У грудні Німеччина зареєструвала половину з усіх смертей від коронавірусу, що сталися в крїані з початку епідемії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це свідчать дані Інституту Роберта Коха.

Порівняно з листопадом, у грудні кількість смертей від коронавірусу зросла утричі. Так, протягом листопада померли 6155 пацієнтів, а в період з 2 грудня по 1 січня - 16 718.

Загальна кількість померлих від коронавірусу у Німеччині з початку пандемії досягла 33 071. 

30 грудня Німеччина вперше з усіх країн Європи зареєструвала понад 1000 смертей за добу. Таких показників не було навіть у Британії, Італії та Іспанії. 

Різке зростання кількості смертей від коронавірусу сталося невдовзі після стрімкого зростання кількості заражень протягом листопада. 

Зараз на тлі жорсткого карантину у деяких федеральних землях приріст нових випадків спадає, проте в окремих, як Саксонія та частина Баварії, продовжує зростати. 

Як пише Spiegel, низка експертів у сфері охорони здоров’я закликають продовжити у Німеччині жорсткий карантин і після 10 січня.

5 січня прем’єри федеральних земель мають зустрітися з канцлеркою Ангелою Меркель для обговорення подальших рішень щодо "локдауну".

Нагадаємо, у своїй новорічній промові Ангела Меркель зазначила, що вважає 2020-й рік найскладнішим для країни за всі її 15 років канцлерства через виклики, створені пандемією коронавірусу.

Теми: Німеччинакоронавірус


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