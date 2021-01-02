Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Половина з усіх смертей від COVID-19 в Німеччині сталися у грудні

Субота, 2 січня 2021, 13:14
Половина з усіх смертей від COVID-19 в Німеччині сталися у грудні

У грудні Німеччина зареєструвала половину з усіх смертей від коронавірусу, що сталися в крїані з початку епідемії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це свідчать дані Інституту Роберта Коха.

Порівняно з листопадом, у грудні кількість смертей від коронавірусу зросла утричі. Так, протягом листопада померли 6155 пацієнтів, а в період з 2 грудня по 1 січня - 16 718.

Загальна кількість померлих від коронавірусу у Німеччині з початку пандемії досягла 33 071. 

30 грудня Німеччина вперше з усіх країн Європи зареєструвала понад 1000 смертей за добу. Таких показників не було навіть у Британії, Італії та Іспанії. 

Різке зростання кількості смертей від коронавірусу сталося невдовзі після стрімкого зростання кількості заражень протягом листопада. 

Зараз на тлі жорсткого карантину у деяких федеральних землях приріст нових випадків спадає, проте в окремих, як Саксонія та частина Баварії, продовжує зростати. 

Як пише Spiegel, низка експертів у сфері охорони здоров’я закликають продовжити у Німеччині жорсткий карантин і після 10 січня.

5 січня прем’єри федеральних земель мають зустрітися з канцлеркою Ангелою Меркель для обговорення подальших рішень щодо "локдауну".

Нагадаємо, у своїй новорічній промові Ангела Меркель зазначила, що вважає 2020-й рік найскладнішим для країни за всі її 15 років канцлерства через виклики, створені пандемією коронавірусу.

Теми: Німеччинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Німеччина
Розслідування МКС є важливим кроком до справедливості для українських дітей – глава МЗС Німеччини
Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Останні новини
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
Усі новини...
Реклама: