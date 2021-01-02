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У Туреччині затримали 260 осіб за підозрою у підготовці терактів на Новий рік

Субота, 2 січня 2021, 14:48
У Туреччині затримали 260 осіб за підозрою у підготовці терактів на Новий рік

У Туреччині заявили про затримання понад 260 осіб, які нібито планували теракти у новорічний вечір. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu, про це заявили у міністерстві внутрішніх справ.

Спецоперація правоохоронців тривала з 20 грудня у 33 провінціях країни. Під час неї затримали 267 осіб, підозрюваних у "підтримці терористичних організацій, що зловживають релігією". 

Згідно з комюніке, серед затриманих - 106 громадян Туреччини та 161 громадянин інших країн. 

69 з іноземців передали міграційним органам для "необхідних адміністративних процедур щодо іноземних терористів, яких викрито у зв’язках із зонами конфлікту".

Громадянство яких країн мали затримані іноземці, не уточнюється. Не вказують і конкретні організації, у зв’язках з якими їх підозрюють. 

Повідомляють також, що у рамках спецоперації було вилучено три гвинтівки, три пістолети, 776 картриджів набоїв, близько двох кілограм нітрату амонію (аміачної селітри) та значну кількість цифрових матеріалів та документів. 

Нагадаємо, у новорічну ніч 2017 року невідомий у костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь по відвідувачах популярного нічного клубу Стамбула. Тоді внаслідок нападу загинули 39 людей і 69 отримали поранення. 

Теми: Туреччина
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