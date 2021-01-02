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Єдина країна ЄС, що не почала вакцинацію, обіцяє її старт наступного тижня

Субота, 2 січня 2021, 17:53

Уряд Нідерландів, єдиної країни ЄС, яка ще не почала вакцинацію від коронавірусу, обіцяє розпочати її на наступному тижні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA. 

Раніше уряд наполягав, що потребує більше часу для того, щоб кампанія вакцинації пройшла без проблем та не підривала довіри, і що вона зможе початися не раніше 8 січня. Спершу йшла мова навіть про 18 січня.

2 січня, під тиском громадськості, уряд пообіцяв, що вакцинація розпочнеться наступного тижня, а також - що до першої черги вакцинації додадуть 30 тисяч медиків невідкладної допомоги. 

Спершу це мали бути тільки працівники будинків для літніх людей та інші працівники соціальних служб, що працюють з літніми людьми. 

Представники медичної спільноти наполягали, що медики також мають бути серед перших вакцинованих, оскільки зростання кількості заражень серед них може призвести до нестачі персоналу у лікарнях, та створили відповідну петицію до уряду.

Більше деталей та конкретну дату початку вакцинації обіцяють повідомити у понеділок 4 січня.

Нагадаємо, майже всі країни-члени ЄС почали масову вакцинацію від коронавірусу 27 грудня - за кілька днів після того, як перша вакцина, від розробників Pfizer-BioNTech, отримала дозвіл на використання у ЄС. 

Теми: вакцинаціяЄСкоронавірус


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