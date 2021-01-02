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У Британії новий рекорд заражень – понад 57 тисяч за добу

Субота, 2 січня 2021, 19:29

У Британії добовий приріст заражень коронавірусом вперше за час епідемії вперше перевищив 57 тисяч за добу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

У суботу 2 січня органи охорони здоров’я повідомили про 57 725 нових хворих на коронавірус.

Це вже п’ятий день поспіль, коли добовий приріст заражень перевищує 50 тисяч. Перед цим рекордним був показник 31 грудня - майже 56 тисяч нових випадків.

Померли за останні 24 години 445 пацієнтів. Загальна кількість померлих з початку епідемії досягла 74 570.

Напередодні у Британії повідомляли про 53 285 нових хворих та 613 померлих. 

На тлі рекордів заражень в Англії починають лунати заклики принаймні на два тижні відкласти відкриття шкіл після різдвяних канікул.

Як повідомлялося, британський уряд помістив ще більше районів Англії під найсуворіші обмеження COVID-19.

З 31 грудня три чверті населення Англії або 44 млн осіб будуть перебувати під дією найсуворіших обмежень.

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Теми: коронавірусВелика Британіяепідемія


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