У неділю буде незвично тепла погода – синоптикиня
Неділя, 3 січня, порадує українців плюсовою температурою та відсутністю опадів.
Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook
Пряма мова: "Неділя в Україні обіцяє бути сухою, дещо вітряною та переважно теплою, як на січень.
Що коротший прогноз погоди - то довші прогулянки на свіжому повітрі. Бо - ніяких небезпечних метеоявищ, хіба що тумани, серпанки та подекуди скромна ожеледиця".
Деталі: Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +3+5 градусів, на сході передбачається до +3, у південній частині та на Закарпатті +6+12 градусів.
У Києві у неділю опади малоймовірні. Найближчої ночі близько нуля, вдень очікується +3+5 градусів, південно-східний вітер може бути поривчастим.
Неділя в Україні обіцяє бути сухою (карта), дещо вітряною та переважно теплою, як на січень) Температура повітря...Опубліковано Наталкою Діденко Субота, 2 січня 2021 р.