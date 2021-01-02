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У неділю буде незвично тепла погода – синоптикиня

Субота, 2 січня 2021, 18:51
У неділю буде незвично тепла погода – синоптикиня
Фото: Костянтин Герасимов

Неділя, 3 січня, порадує українців плюсовою температурою та відсутністю опадів.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Неділя в Україні обіцяє бути сухою, дещо вітряною та переважно теплою, як на січень.

Що коротший прогноз погоди - то довші прогулянки на свіжому повітрі. Бо - ніяких небезпечних метеоявищ, хіба що тумани, серпанки та подекуди скромна ожеледиця".

Деталі: Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +3+5 градусів, на сході передбачається до +3, у південній частині та на Закарпатті +6+12 градусів.

У Києві у неділю опади малоймовірні. Найближчої ночі близько нуля, вдень очікується +3+5 градусів, південно-східний вітер може бути поривчастим.

Неділя в Україні обіцяє бути сухою (карта), дещо вітряною та переважно теплою, як на січень) Температура повітря...

Опубліковано Наталкою Діденко Субота, 2 січня 2021 р.

Українська правда

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Теми: погода
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