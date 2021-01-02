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Декілька німецьких містечок потерпають від напливу охочих покататися на лижах

Субота, 2 січня 2021, 21:16

Декілька містечок, розташованих у гірському масиві Гарц у Нижній Саксонії, повідомляють про великі корки та переповнені паркомісця через великий наплив охочих покататися на лижах. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Поліція та інші органи влади у суботу 2 січня почали просити людей не їхати у їхні райони, тому що там вже повно інших туристів.

При цьому, підйомники, ресторани та місця відпочинку згідно з чинними карантинними обмеженнями залишаються зачиненими, тож людям фактично немає де зігрітися та перепочити. 

"Лижні зони району вже заповнені. Тут кілометрові пробки. Місця для паркування закінчилися! Наш заклик - розвертайтеся, не їдьте до лижних районів. Зараз не час влаштовувати натовпи", - написала у своєму Твіттері поліція району Гохза́уерланд.

Поліція повідомила також, що збільшить присутність на вулицях для контролю за дотриманням маскового режиму та інших карантинних обмежень.  

Поліція Гослару також опублікувала пораду не їхати у їхній район, пояснюючи, що більшість паркомісць вже зайняті, та просячи не запарковувати узбіччя доріг. 

Подібний ажіотаж спостерігався і минулими вихідними.

Як вже повідомлялося, низка гірськолижних курортів у сусідній Австрії через великий наплив відпочивальників почали обмежувати в'їзд або взагалі припинили роботу.

Теми: туризмНімеччина


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