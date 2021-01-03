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Росіянам пропонують паспорти вакцинації від COVID-19

Неділя, 3 січня 2021, 01:57
Росіянам пропонують паспорти вакцинації від COVID-19

З 1 січня росіяни можуть отримати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. 

Джерело: "Інтерфакс-Росія

Деталі: Відповідні інформацію повідомив міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко. За його словами, всі громадяни, які отримали щеплення від коронавірусу, з 1 січня зможуть отримати відповідний сертифікат на порталі держпослуг. 

Водночас, наразі невідомо, чи будуть надавати ці паспорти якісь переваги вакцинованим громадянам.

Нагадаємо: 

  • Росія з 7 грудня вакцинує своїх громадян препаратом власної розробки та виробництва "Спутник-V". Водночас, до цієї вакцини є ряд запитань через побічні ефекти, зараження після щеплення та проведення клінічних випробувань. 
  • Україна російську вакцину купувати не буде. Оскільки наша держава використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень, тому всі чутки та політичні заяви про ймовірну реєстрацію в Україні російської вакцини не відповідають дійсності.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіявакцинаціякоронавірус
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