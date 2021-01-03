Росіянам пропонують паспорти вакцинації від COVID-19
Неділя, 3 січня 2021, 01:57
З 1 січня росіяни можуть отримати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.
Джерело: "Інтерфакс-Росія"
Деталі: Відповідні інформацію повідомив міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко. За його словами, всі громадяни, які отримали щеплення від коронавірусу, з 1 січня зможуть отримати відповідний сертифікат на порталі держпослуг.
Водночас, наразі невідомо, чи будуть надавати ці паспорти якісь переваги вакцинованим громадянам.
Нагадаємо:
- Росія з 7 грудня вакцинує своїх громадян препаратом власної розробки та виробництва "Спутник-V". Водночас, до цієї вакцини є ряд запитань через побічні ефекти, зараження після щеплення та проведення клінічних випробувань.
- Україна російську вакцину купувати не буде. Оскільки наша держава використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень, тому всі чутки та політичні заяви про ймовірну реєстрацію в Україні російської вакцини не відповідають дійсності.
Ольга Гетьманець, УП