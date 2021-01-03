Росіянам пропонують паспорти вакцинації від COVID-19

З 1 січня росіяни можуть отримати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Джерело: "Інтерфакс-Росія"

Деталі: Відповідні інформацію повідомив міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко. За його словами, всі громадяни, які отримали щеплення від коронавірусу, з 1 січня зможуть отримати відповідний сертифікат на порталі держпослуг.

Водночас, наразі невідомо, чи будуть надавати ці паспорти якісь переваги вакцинованим громадянам.

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