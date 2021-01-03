Пандемія: у перший день 2021-го захворіли майже 550 тисяч осіб

Станом на 2 січня у світі підтвердили 549 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Традиційно найбільші темпи поширення хвороби спостерігаються в США. Там за добу зафіксували понад 232 тисячі нових хворих.

Велика Британія останні дні підтверджує рекордну кількість випадків коронавірусу, зокрема 1 січня хворобу діагностували у більше 57 тисяч осіб.

Росія офіційно повідомляє про близько 26 тисяч інфікувань. Також понад 21 тисячу випадків виявили в Індії.

За цей же період від коронавірусу померли 8138 хворих.

Україна за кількістю летальних випадків цього дня займає 28 позицію, за числом підтверджених випадків – на 19 місці.

Загалом від коронавірусної інфекції вилікувались 60 мільйонів хворих, наразі лікується – більше 23 мільйонів осіб. Пандемія забрала життя 1 мільйона 842 тисяч осіб.

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