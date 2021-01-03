Окупанти вели вогонь із гранатометів та кулемета – ООС
2 січня російські найманці тричі порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали вогонь біля Пісок. Тут противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберний кулемет".
Деталі: Окрім того, біля Павлополя ворог використовував стрілецьку зброю, а поблизу Лебединського – великокаліберний кулемет.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.
Серед наших військових бойових втрат та поранень немає.
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.