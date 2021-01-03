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Окупанти вели вогонь із гранатометів та кулемета – ООС

Неділя, 3 січня 2021, 06:38
Окупанти вели вогонь із гранатометів та кулемета – ООС

2 січня російські найманці тричі порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська  відкривали вогонь біля Пісок. Тут противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберний кулемет".

Деталі: Окрім того, біля Павлополя ворог використовував стрілецьку зброю, а поблизу Лебединського – великокаліберний кулемет. 

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.  

Серед наших військових бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. 

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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