Окупанти вели вогонь із гранатометів та кулемета – ООС

2 січня російські найманці тричі порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали вогонь біля Пісок. Тут противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберний кулемет".

Деталі: Окрім того, біля Павлополя ворог використовував стрілецьку зброю, а поблизу Лебединського – великокаліберний кулемет.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Серед наших військових бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.