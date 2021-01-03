Головні новини суботи і ночі: російська вакцина, санкції проти "Північного потоку"

Медведчук каже, що російську вакцину від коронавірусу хочуть реєструвати в Україні, норвезька компанія відмовилась сертифікувати "Північний потік-2", – новини, які були актуальні 2 січня.

Про вакцину

Кум Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардеп Віктор Медведчук стверджує, що харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я та Державного експертного центру МОЗ із заявою про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" для вакцинації українських громадян.

Раніше на запит УП в МОЗ повідомили, що до них надходило заяв про реєстрацію будь-якої вакцини від COVID-19.

Росія хоче на українцях випробовувати можливості свого препарату "Спутник-V", а саме – ефект комбінації з експериментальною вакциною розробки британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Про "Північний потік"

Норвезька компанія DNV GL, яка повинна була сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після закінчення його будівництва, відмовилася надавати цю послугу після нових санкцій США.

Про Толоку Української правди

УП дарує футболку з оновленим Дон Кіхотом кожному підписнику Толоки УП, який підтримає видання від 1000 грн на рік. Акція діє до 7 січня.

Долучайтеся до Толоки УП і отримуйте ексклюзивні промокоди від бізнес-партнерів Української правди.

Про інші важливі новини

За перший день нового року, 1 січня, в Україні зафіксовано 5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому 51 людина померла і 2 606 осіб одужало.

На Рівненщині на залізничній станції міста Радивилів під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.

У перший день нового року патрульні в Україні склали 267 адмінпротоколів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння.

У грудні волонтерка та оперна співачка Олександра Тарасова після зараження Covid-19 була шпиталізована через ускладнення, 2 січня стало відомо, що її серце зупинилося.

Президент Володимир Зеленський з нагоди Нового року та Різдва звернувся з короткими відеозверненнями окремо до жителів АРК Крим та кожної області.

Вірменія повідомила про загибель понад 3,3 тисяч військовослужбовців під час загострення карабахського конфлікту.