У столиці за день від Covid померли два десятки людей
У суботу, 2 січня, в Києві коронавірус діагностували у 370 осіб, при цьому 21 людина померла.
Джерело: столичний міський голова Віталій Кличко у Телеграм
Деталі: За даними мера Києва, з початку пандемії коронавірус забрав життя 1963 киян, а підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці вже 113019.
У суботу захворювання виявили у:
- 216 жінок віком від 19 до 82 років,
- 143 чоловіків віком від 18 до 93 років,
- 5 дівчаток від 6 місяців до 14 років та 6 хлопчиків від 1 до 12 років.
Захворіли, зокрема, 50 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші заражені – на самоізоляції. При цьому одужала за минулу добу 181 людина. Усього коронавірус подолали 40234 мешканця Києва.
Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському — 52. Та в Деснянському районі — 46 випадків".
Нагадаємо:
- Протягом 2 січня в Україні зафіксували ще 4576 випадків коронавірусу, 123 людини померли, госпіталізовано – більше 1,3 тисяч заражених.
- За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та Києві (370).