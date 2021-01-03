У столиці за день від Covid померли два десятки людей

У суботу, 2 січня, в Києві коронавірус діагностували у 370 осіб, при цьому 21 людина померла.

Джерело: столичний міський голова Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: За даними мера Києва, з початку пандемії коронавірус забрав життя 1963 киян, а підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці вже 113019.

У суботу захворювання виявили у:

- 216 жінок віком від 19 до 82 років,

- 143 чоловіків віком від 18 до 93 років,

- 5 дівчаток від 6 місяців до 14 років та 6 хлопчиків від 1 до 12 років.

Захворіли, зокрема, 50 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші заражені – на самоізоляції. При цьому одужала за минулу добу 181 людина. Усього коронавірус подолали 40234 мешканця Києва.

Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському — 52. Та в Деснянському районі — 46 випадків".

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