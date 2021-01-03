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У столиці за день від Covid померли два десятки людей

Неділя, 3 січня 2021, 12:35

У суботу, 2 січня, в Києві коронавірус діагностували у 370 осіб, при цьому 21 людина померла.

Джерело: столичний міський голова Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: За даними мера Києва, з початку пандемії коронавірус забрав життя 1963 киян, а підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці вже 113019.

У суботу захворювання виявили у:

- 216 жінок віком від 19 до 82 років,

- 143 чоловіків віком від 18 до 93 років,

- 5 дівчаток від 6 місяців до 14 років та 6 хлопчиків від 1 до 12 років.

Захворіли, зокрема, 50 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші заражені – на самоізоляції. При цьому одужала за минулу добу 181 людина. Усього коронавірус подолали 40234 мешканця Києва.

Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському — 52. Та в Деснянському районі — 46 випадків".

 

Нагадаємо:

  • Протягом 2 січня в Україні зафіксували ще 4576 випадків коронавірусу, 123 людини померли, госпіталізовано – більше 1,3 тисяч заражених.
  • За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та Києві (370).

Українська правда
Теми: коронавірусКиївепідемія


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