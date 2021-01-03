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Ватикан розпочне вакцинацію від коронавірусу "за кілька днів"

Неділя, 3 січня 2021, 13:10
Ватикан розпочне вакцинацію від коронавірусу за кілька днів
Ватикан

Ватикан планує почати кампанію вакцинації проти COVID-19 "в найближчі кілька днів", і медичні працівники і люди похилого віку будуть отримувати вакцини з другої половини січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У короткій заяві не згадувалося про Папу Римського Франциска і про те, коли 84-річний понтифік отримає вакцину.

"Очікується, що вакцини можуть прибути в другий тиждень січня в кількості, достатній для задоволення потреб Святого Престолу і Ватикану", - йдеться в повідомленні.

Ватикан придбав низькотемпературний холодильник для зберігання вакцини, щеплення якої почнуться в другій половині січня.

Пріоритет буде відданий "персоналу охорони здоров'я і громадської безпеки, літнім людям і персоналу, який найбільш часто контактує з населенням".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск через хворобу не очолював богослужінь, що традиційно відбувалися увечері 31 грудня та вранці 1 січня нового року.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусВатикан
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