Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Чехії щеплення від коронавірусу буде доступним для всіх бажаючих з 1 лютого

Неділя, 3 січня 2021, 15:58

У Чехії з 15 січня буде запущена система резервування вакцинації для літніх людей старше 80 років, а з 1 лютого система буде доступна для всіх громадян.

Про це заявив прем'єр-міністр Андрій Бабіш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За словами Бабіша, літні люди старше 80 років зможуть записатися на прийом особисто, через свого терапевта або за спеціальним телефоном, де разом з ними буде заповнена заявка.

Решта громадян зможуть записатися на вакцинацію з лютого, вказавши конкретні дані про свій вік, стан здоров'я та рід занять. Потім система визначить дату вакцинації.

За словами прем'єр-міністра, точність даних буде перевірена, щоб уникнути неправомірного використання. Дітям до 15 років вакцинація не проводиться.

За словами Бабіша, здорова людина 66 років отримає вакцину пізніше, ніж, наприклад, 65-річний чоловік з підвищеним артеріальним тиском, ожирінням або серйозним захворюванням легенів.

Бабіш, який був вакцинований першим в Чехії, заявив, що у нього тоді ненадовго підвищилася температура. Він сказав, що у нього не було інших побічних ефектів.

У нього немає інформації про те, що президент Мілош Земан вже вакцинований. За його словами, глава держави чекає, коли з'явиться вакцина, яка буде вводитися в разовій дозі.

Теми: вакцинаціяЧехіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вода у Криму вже закінчується, а окупанти лише "освоюють" гроші – вчені

Чиновникам доведеться складати іспит з української мови, але не всім

Лікарка опинилася в реанімації після введення вакцини проти Covid

Кількість виявлених заражень коронавірусом впала до 4,5 тисяч

Головні новини суботи і ночі: російська вакцина, санкції проти "Північного потоку"

РФ оголосила про готовність випробувати на українцях препарат "Спутник-V"

Усі новини...
вакцинація
Ватикан розпочне вакцинацію від коронавірусу "за кілька днів"
Лікарка опинилася в реанімації після введення вакцини проти Covid
Порошенко застеріг владу від використання російського препарату "Спутник-V"
Останні новини
16:49
В Іспанії посилили обмеження на пересування через 40-годинну вечірку
16:31
Україну накриє туман, можливе порушення руху транспорту – ДСНС
16:13
У РФ скоротився видобуток нафти майже на 9%
15:58
У Чехії щеплення від коронавірусу буде доступним для всіх бажаючих з 1 лютого
15:22
Bitcoin б'є рекорд четвертий день поспіль: вже 34 тисячі доларів
15:18
МОЗ додав Польщу і Британію у список "червоних" країн для українців
15:12
США поставили скраплений газ в Хорватію: оператор ГТС хоче транспортувати його до України
14:52
Вода у Криму вже закінчується, а окупанти лише "освоюють" гроші – вчені
14:10
Ватикан розпочне вакцинацію від коронавірусу "за кілька днів"
14:04
У 2020 українці придбали і зареєстрували на 3% менше автівок
Усі новини...