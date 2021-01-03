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У Чехії щеплення від коронавірусу буде доступним для всіх бажаючих з 1 лютого

Неділя, 3 січня 2021, 14:58
У Чехії щеплення від коронавірусу буде доступним для всіх бажаючих з 1 лютого

У Чехії з 15 січня буде запущена система резервування вакцинації для літніх людей старше 80 років, а з 1 лютого система буде доступна для всіх громадян.

Про це заявив прем'єр-міністр Андрій Бабіш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За словами Бабіша, літні люди старше 80 років зможуть записатися на прийом особисто, через свого терапевта або за спеціальним телефоном, де разом з ними буде заповнена заявка.

Решта громадян зможуть записатися на вакцинацію з лютого, вказавши конкретні дані про свій вік, стан здоров'я та рід занять. Потім система визначить дату вакцинації.

За словами прем'єр-міністра, точність даних буде перевірена, щоб уникнути неправомірного використання. Дітям до 15 років вакцинація не проводиться.

За словами Бабіша, здорова людина 66 років отримає вакцину пізніше, ніж, наприклад, 65-річний чоловік з підвищеним артеріальним тиском, ожирінням або серйозним захворюванням легенів.

Бабіш, який був вакцинований першим в Чехії, заявив, що у нього тоді ненадовго підвищилася температура. Він сказав, що у нього не було інших побічних ефектів.

У нього немає інформації про те, що президент Мілош Земан вже вакцинований. За його словами, глава держави чекає, коли з'явиться вакцина, яка буде вводитися в разовій дозі.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяЧехіякоронавірус
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