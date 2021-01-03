У ВМС розповіли, коли в Україну прибудуть американські катери Island
Американські патрульні катери класу Island прибудуть до України протягом першого півріччя 2021 року.
Джерело: командувач Військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Радіо Свобода
Пряма мова: "Очікуємо, що "Айленди" дійдуть до нас протягом наступного першого півріччя, а до кінця 2021 року набудуть всіх спроможностей – тоді матимемо дивізіон з п’яти катерів цього класу.
Нині катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння, у січні наші українські екіпажі вирушають до Балтимора, де проводитимуть допідготовку на борту".
Деталі: Він додав, що вже підписаний контракт на будівництво американських катерів Mark VI для України і висловив сподівання, що до кінця 2022 року перша партія дійде до ВМС України.
Неїжпапа також нагадав про попередні переговори з Великою Британією щодо будівництва восьми ракетних катерів (з комплектацією) для ВМС України.
Крім того, він повідомив, що Військово-морські сили України очікують у 2021 році закупівлю для їхніх потреб турецьких безпілотних авіаційних комплексів Bayraktar.
Передісторія:
- У вересні 2018 року в американському місті Балтимор пройшла церемонія передачі двох патрульних катерів класу Island ("Айленд") Україні.
- 30-метрові катери - Drummond та Cushing - побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.
- У листопаді 2019 року їх включили до складу ВМС.
- У ВМС повідомляли, що планують отримати ще три катери класу Island у 2021 році.