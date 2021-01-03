У ВМС розповіли, коли в Україну прибудуть американські катери Island

Американські патрульні катери класу Island прибудуть до України протягом першого півріччя 2021 року.

Джерело: командувач Військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Очікуємо, що "Айленди" дійдуть до нас протягом наступного першого півріччя, а до кінця 2021 року набудуть всіх спроможностей – тоді матимемо дивізіон з п’яти катерів цього класу.

Нині катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння, у січні наші українські екіпажі вирушають до Балтимора, де проводитимуть допідготовку на борту".

Деталі: Він додав, що вже підписаний контракт на будівництво американських катерів Mark VI для України і висловив сподівання, що до кінця 2022 року перша партія дійде до ВМС України.

Неїжпапа також нагадав про попередні переговори з Великою Британією щодо будівництва восьми ракетних катерів (з комплектацією) для ВМС України.

Крім того, він повідомив, що Військово-морські сили України очікують у 2021 році закупівлю для їхніх потреб турецьких безпілотних авіаційних комплексів Bayraktar.

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