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Рятувальники відшукали в Карпатах туриста, який намагався зійти на Говерлу

Понеділок, 4 січня 2021, 00:55

Рятувальники пошуково-рятувального загону ДСНС розшукали в Карпатах туриста з Херсону, який не зміг самостійно зійти з гори Говерла.

Джерело: ДСНС в Facebook

Дослівно: "3 січня о 15:50 до рятувальників поста "Заросляк" Ворохтянського пошуково-рятувального відділення звернулась туристка з м. Херсон та повідомила про те, що її чоловік 3 січня близько 11:00 вирушив на г. Говерла, втратив орієнтування і не може самостійно зійти з вершини. Зв'язок з ним частково підтримується.

 О 16:00 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників поста "Заросляк" Ворохтянського пошуково-рятувального відділення в складі чотирьох чоловік.

 О 16:50 рятувальниками в районі "Малої Говерли" було знайдено заблукалого туриста. Медичної допомоги він не потребував.

 О 17:45 було здійснено супровід чоловіка до навчально-спортивної бази "Заросляк"".

 
Фото: ДСНС

Теми: ДСНСКарпати


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