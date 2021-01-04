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Головні новини неділі і ночі: У Криму побили родину політв'язня, запис розмови Трампа

Понеділок, 4 січня 2021, 07:00

У Криму побили доньку та дружину політв'язня Кремля Олега Приходька, Трамп вимагав від влади Джорджії знайти йому голоси. Запис розмови — актуальні новини 3 січня.

Про напад в Криму 

Голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що в окупованому Криму здійснено напад на доньку та дружину в‘язня Кремля Олега Приходька. Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега.

Тягнибок також повідомив, що у Приходька, який перебуває в ув'язненні в РФ, значні проблеми зі здоров'ям.

Про дзвінок Трампа

Видання Washington Post з посиланням на запис розмови між чинним президентом США Дональдом Трампом та держсекретарем штату Джорджії Бредом Раффенспергером заявляє, що Трамп вимагав від співрозмовника перерахувати голоси президентських виборів на його користь. Аудіо

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Про інші важливі новини

Починаючи з 1 січня у Франції всі нові велосипеди будуть продаватися лише з ідентифікаційним номером, а у липні наступного року правило ідентифікації пошириться на весь велотранспорт, включно з уживаними велосипедами.

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX, ймовірно, спробує провести тестовий запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship вже 6 січня.

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Теми: Трамп
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