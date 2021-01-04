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Коронавірус в Україні: менше 4,2 тис. випадків за добу, одужало більше

Понеділок, 4 січня 2021, 08:22

Протягом неділі, 3 січня, в Україні зафіксовано 4 158 нових випадків COVID-19. Одужало – 4 693 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 526 осіб;
  • летальних випадків – 73;
  • здійснено тестувань – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), Києві (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 078 251 особа;
  • одужало – 733 558 осіб;
  • летальних випадків – 18 927;
  • ПЛР-тестувань – 5 621 024.

Нагадаємо: Минулої неділі в Україні зафіксували 4 385 нових випадків COVID-19, 75 летальних випадків і 7 191 одужання.

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїнаCovid-2019


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