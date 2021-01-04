Коронавірус в Україні: менше 4,2 тис. випадків за добу, одужало більше
Понеділок, 4 січня 2021, 07:22
Протягом неділі, 3 січня, в Україні зафіксовано 4 158 нових випадків COVID-19. Одужало – 4 693 особи.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook
Деталі: Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 526 осіб;
- летальних випадків – 73;
- здійснено тестувань – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), Києві (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 078 251 особа;
- одужало – 733 558 осіб;
- летальних випадків – 18 927;
- ПЛР-тестувань – 5 621 024.
Нагадаємо: Минулої неділі в Україні зафіксували 4 385 нових випадків COVID-19, 75 летальних випадків і 7 191 одужання.
Українська правда