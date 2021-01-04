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У Києві ще пів тисячі хворих на коронавірус за добу, 14 людей померли

Понеділок, 4 січня 2021, 11:04
У Києві ще пів тисячі хворих на коронавірус за добу, 14 людей померли

У столиці за минулу добу, 3 січня, виявлено 504 нових випадків Covid-19, 14 людей померли. До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнта.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: За його словами, захворіли:

288 жінок віком від 18 до 88 років;

183 чоловіка віком від 19 до 87  рокiв;

15 дівчаток від 1 до 16 років та 18 хлопчиків від 1 до 17 років.

 Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 113 523.

Одужали за добу 120 людей. Усього коронавірус подолали 40 354 мешканця столиці.

Усього за період пандемії в столиці 1977 летальних випадків від вірусу.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 192, у Дніпровському –84 та в Солом‘янському районі – 51 випадок.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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