Контрабандист вивозив в ОРЛО культурні цінності

Прикордонники спільно із представниками ДФС попередили спробу незаконного переміщення до окупованої частини Луганщини ікон та книг, що можуть становити культурну цінність.

Джерело: сайт Державної прикордонної служби

Деталі: Повідомляється, що 3 січня до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" прибув 57-річний українець. Він прямував до окупованої Брянки. Під час перевірки в його сумці виявили предмети старовини, датовані початком XІX та XX століття.

Жодних дозвільних документів від Координаційного центру на переміщення такого роду цінностей в чоловіка не було.

Серед виявленого: ікона св. Феодори (1800 р.), книга "Лукрецій о природе вещей" (1913 р.), "Географічний атлас" (1890 р.), "Псалтирь" (1898 р.), ікона Ісуса Христа (рік невідомий), які, можливо, становлять історичну чи іншу культурну цінність та заборонені для переміщення через лінію розмежування.

Наразі предмети старовини відправлені на експертизу. Стосовно чоловіка складено адміністративні матеріали.