Біля української станції в Антарктиді відколовся шматок льодовика

В Антарктиді на острові Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", відколовся шматок льодовика Woozle Hill.

Джерело: Facebook-сторінка Національного антарктичного наукового центру

Деталі: Полярники кажуть, що в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше.

Так, висота відколотої частини становить десь 20 метрів, а ширина – 5 м.

Повідомляється, що тріщина в місці відколу була вже давно, тому науковці постійно спостерігали за льодовиком.