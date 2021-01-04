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Біля української станції в Антарктиді відколовся шматок льодовика

Понеділок, 4 січня 2021, 12:44
Біля української станції в Антарктиді відколовся шматок льодовика

В Антарктиді на острові Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", відколовся шматок льодовика Woozle Hill.

Джерело: Facebook-сторінка Національного антарктичного наукового центру

Деталі: Полярники кажуть, що в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше.

Так, висота відколотої частини становить десь 20 метрів, а ширина – 5 м.

Повідомляється, що тріщина в місці відколу була вже давно, тому науковці постійно спостерігали за льодовиком.

 
 

Українська правда

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Теми: наукаекологія
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