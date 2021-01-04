Біля української станції в Антарктиді відколовся шматок льодовика
Понеділок, 4 січня 2021, 13:44
В Антарктиді на острові Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", відколовся шматок льодовика Woozle Hill.
Джерело: Facebook-сторінка Національного антарктичного наукового центру
Деталі: Полярники кажуть, що в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше.
Так, висота відколотої частини становить десь 20 метрів, а ширина – 5 м.
Повідомляється, що тріщина в місці відколу була вже давно, тому науковці постійно спостерігали за льодовиком.
Українська правда