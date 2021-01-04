У ЄС можуть затвердити використання ще однієї вакцини від COVID-19

Представники Європейського агентства з лікарських засобів зібралися 4 січня, щоб обговорити використання вакцини від COVID-19 компанії Moderna.

Джерело: Reuters

Деталі: Відзначається, що рішення про використання цієї вакцини можуть прийняти до кінця дня.

При цьому зустріч, на якій можуть затвердити вакцину Moderna для використання в Європі, призначена на середу, 6 січня.

Що було раніше: Станом на кінець грудня у ЄС лише одна вакцина від Pfizer/BioNTech була рекомендована Європейським агентством з лікарських засобів.

Майже всі країни-члени ЄС почали масову вакцинацію від коронавірусу 27 грудня - за кілька днів після того, як перша вакцина, від розробників Pfizer-BioNTech, отримала дозвіл на використання у ЄС.

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