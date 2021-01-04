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Наслідки Brexit: Нідерланди не пускають британців для несуттєвих поїздок

Понеділок, 4 січня 2021, 17:14

Із 1 січня більш ніж дюжині громадян Великої Британії було відмовлено у в'їзді в Нідерланди, тому що Британія більше не є винятком з пов'язаних з Covid обмеженнями на другорядні поїздки з-за меж ЄС з моменту виходу з блоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

Представник нідерландських прикордонних сил підтвердив у понеділок, що до 13 британських громадян були зупинені в амстердамському аеропорту Схіпхол з п'ятниці, тому що їх поїздки не були необхідними і тепер застосовуються правила третіх країн щодо коронавірусу.

Лише кілька країн з низькими показниками коронавірусу звільнені від правил ЄС, які забороняють в'їзд другорядним відвідувачам з-за меж блоку і Європейської економічної зони. Британія була вилучена зі списку після закінчення перехідного періоду Brexit.

"У всіх був негативний результат ПЛР-тесту, але вони забувають основне правило, згідно з яким поїздка повинна бути обов'язковою, наприклад, по роботі або у зв'язку з серйозними особистими обставинами", - сказав прессекретар жандармерії Роберт ван Капел.

"Людям з безпечних країн дозволений проїзд, але Британія безумовно не є безпечною країною прямо зараз", - додав Ван Капел. Він розповів, що деякі мандрівники "хотіли відвідати тільки Амстердам", а одна людина планувала вилетіти зі Схіпхола в Іспанію, щоб покататися на лижах. "Зараз це просто не мета", - сказав Ван Капел.

У жовтні держави-члени ЄС створили список третіх країн з низьким рівнем зараження Covid, зараз до нього входять лише сім країн, включаючи Австралію, Нову Зеландію, Сінгапур і Південну Корею.

Британські громадяни тепер можуть в'їжджати в блок тільки в певних випадках, в основному за невідкладними сімейними обставинами, для навчання або роботи, включаючи співробітників гуманітарних організацій, медичних працівників, дипломатів, медичних працівників, військовослужбовців та транспортників.

З моменту закінчення перехідного періоду Brexit 31 грудня пасажири з Британії, у яких є вагома причина для поїздки в ЄС, в будь-якому випадку повинні мати паспорт терміном дії як мінімум шість місяців.

Вони більше не можуть користуватися прискореним проходженням паспортного контролю і митними смугами ЄС і повинні бути готові показати зворотний квиток, надати докази того, що у них достатньо грошей для перебування, і поставити штамп в паспорті.

"Українська правда" у Threads

Теми: BrexitВелика БританіяНідерланди
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