У Дунаї знайшли тіло капітана буксира: поліція проводить розслідування  

Працівники Ізмаїльського відділу поліції Одеської області розслідують причини й обставини смерті капітана буксира "Портовий-22", тіло якого знайшли 3 січня у Дунаї.

Джерело: керівник відділу комунікацій Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська, "Укрінформ"

Пряма мова: "Тіло 48-річного капітана буксира Українського Дунайського пароплавства "Портовий-22" було виявлено в Дунаї в неділю близько 15 год. Слідчі встановлюють обставини, за яких він опинився за бортом судна і загинув".

Деталі: За її словами, "попередньо встановлено, що капітан випав за борт буксира".

Гордієвска розповіла, що із судна чоловіку скинули рятівне коло, але через швидку течію капітан не зміг ним скористатись і наковтався води.

Коли чоловіка витягли з ріки, бригада медиків "швидкої допомоги" констатувала смерть.

Повідомляється, що тіло капітана, на якому не виявлено слідів насилля, направлено на судово-медичну експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне убивство) ККУ.