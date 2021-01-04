Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мешканцю Берегово оголосили підозру за сепаратистські заклики в соцмережах 

Понеділок, 4 січня 2021, 17:48
Мешканцю Берегово оголосили підозру за сепаратистські заклики в соцмережах 
СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Закарпатській області діяльність місцевого мешканця області, який закликав до відокремлення деяких територій нашої держави.

Джерело: СБУ й прокуратура Закарпатської області 

Деталі: За попередніми даними слідства, мешканець міста Берегово створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які поширював агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави.

Ініційована Службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.

Наразі слідчі повідомили фігуранту провадження про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Викриття зловмисника проводилося під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Прокуратура повідомляє, що вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

 

За вчинення вказаного злочину передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без такої.

Передісторія:

  • На початку грудня на Закарпатті виявили кілька провокацій з погрозами на адресу громадян України угорського походження. Зокрема в Інтернеті з’явилося відео, на якому невідомий у чорній масці на фоні начебто вказівника міста Берегове та прапора "Правого сектора", погрожує угорцям, які мають подвійне громадянство.
  • За прояви ксенофобії у Закарпатській області поліція розпочала кілька кримінальних проваджень.
  • У середині грудня в селі Пийтерфолво на Виноградівщині на фасаді сільської ради невідомі зробили напис провокативного характеру: "Закарпаття – це Україна. Ми за вами прийдемо. Правий сектор".

"Українська правда" у Threads

Теми: Закарпаттясепаратизм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Закарпаття
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Останні новини
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
Усі новини...
Реклама: