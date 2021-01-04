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Мешканцю Берегово оголосили підозру за сепаратистські заклики в соцмережах 

Понеділок, 4 січня 2021, 18:48
СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Закарпатській області діяльність місцевого мешканця області, який закликав до відокремлення деяких територій нашої держави.

Джерело: СБУ й прокуратура Закарпатської області 

Деталі: За попередніми даними слідства, мешканець міста Берегово створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які поширював агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави.

Ініційована Службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.

Наразі фігуранту провадження слідчими органів безпеки повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Викриття зловмисника проводилося під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Прокуратура повідомляє, що вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

 

За вчинення вказаного злочину передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без такої.

Передісторія:

  • На початку грудня на Закарпатті виявили кілька провокацій з погрозами на адресу громадян України угорського походження. Зокрема в Інтернеті з’явилося відео, на якому невідомий у чорній масці на фоні начебто вказівника міста Берегове та прапора "Правого сектора", погрожує угорцям, які мають подвійне громадянство.
  • За прояви ксенофобії у Закарпатській області поліція розпочала кілька кримінальних проваджень.
  • У середині грудня в селі Пийтерфолво на Виноградівщині на фасаді сільської ради невідомі зробили напис провокативного характеру: "Закарпаття – це Україна. Ми за вами прийдемо. Правий сектор".

Теми: Закарпаттясепаратизм


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