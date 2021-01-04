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Відновлення репутації КС потребуватиме багато часу – голова ВРП

Понеділок, 4 січня 2021, 18:45
Відновлення репутації КС потребуватиме багато часу – голова ВРП

На відновлення репутації Конституційного суду України після політичних заяв щодо діяльності суду та голови КС знадобиться багато часу та зусиль.

Джерело: голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На запитання про те, якими можуть бути наслідки ситуації навколо КС і кримінального переслідування голови суду Олександра Тупицького для судової системи та держави загалом, голова ВРП відповів, що поділяє цю ситуацію на дві складові: правову та суспільно-політичну.

За його словами, у правовому аспекті "рано чи пізно буде знайдено вихід".

Пряма мова Овсієнка: "Інша справа, що політичні коментарі та заяви, які звучать щодо цього, формують у суспільстві зневажливе ставлення до судової інституції та підривають довіру. Це дуже шкідливо для державної влади та держави загалом.

Навіть після того, як проблема буде вирішена в правовій площині, знадобиться багато часу та зусиль для відновлення репутації органу, втраченої внаслідок певних політичних заяв".

Передісторія:

  • 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.
  • 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати.
  • 5 січня судді Конституційного суду планують розглянути питання указу президента про тимчасове відсторонення від посади глави суду Олександра Тупицького.
  • Раніше голові КС Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.
  • Очільник КС не з’явився 28 грудня в Офіс генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. ОГП підготував клопотання до Офісу президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови КС Тупицького.

Теми: КС
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