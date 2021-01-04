Відновлення репутації КС потребуватиме багато часу – голова ВРП

На відновлення репутації Конституційного суду України після політичних заяв щодо діяльності суду та голови КС знадобиться багато часу та зусиль.

Джерело: голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На запитання про те, якими можуть бути наслідки ситуації навколо КС і кримінального переслідування голови суду Олександра Тупицького для судової системи та держави загалом, голова ВРП відповів, що поділяє цю ситуацію на дві складові: правову та суспільно-політичну.

За його словами, у правовому аспекті "рано чи пізно буде знайдено вихід".

Пряма мова Овсієнка: "Інша справа, що політичні коментарі та заяви, які звучать щодо цього, формують у суспільстві зневажливе ставлення до судової інституції та підривають довіру. Це дуже шкідливо для державної влади та держави загалом.

Навіть після того, як проблема буде вирішена в правовій площині, знадобиться багато часу та зусиль для відновлення репутації органу, втраченої внаслідок певних політичних заяв".

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