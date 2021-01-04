Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Відновлення репутації КС потребуватиме багато часу – голова ВРП

Понеділок, 4 січня 2021, 19:45

На відновлення репутації Конституційного суду України після політичних заяв щодо діяльності суду та голови КС знадобиться багато часу та зусиль.

Джерело: голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На запитання про те, якими можуть бути наслідки ситуації навколо КС і кримінального переслідування голови суду Олександра Тупицького для судової системи та держави загалом, голова ВРП відповів, що поділяє цю ситуацію на дві складові: правову та суспільно-політичну.

За його словами, у правовому аспекті "рано чи пізно буде знайдено вихід".

Пряма мова Овсієнка: "Інша справа, що політичні коментарі та заяви, які звучать щодо цього, формують у суспільстві зневажливе ставлення до судової інституції та підривають довіру. Це дуже шкідливо для державної влади та держави загалом.

Навіть після того, як проблема буде вирішена в правовій площині, знадобиться багато часу та зусиль для відновлення репутації органу, втраченої внаслідок певних політичних заяв".

Передісторія:

  • 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.
  • 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати.
  • 5 січня судді Конституційного суду планують розглянути питання указу президента про тимчасове відсторонення від посади глави суду Олександра Тупицького.
  • Раніше голові КС Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.
  • Очільник КС не з’явився 28 грудня в Офіс генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. ОГП підготував клопотання до Офісу президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови КС Тупицького.

Теми: КС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

доповненоМВС: Білоруські записи щодо Шеремета не суперечать версії слідства

Після святкування Нового року очікується "COVID-бум" – нарада у Зеленського

З 8 січня у супермаркетах заборонять продаж низки повсякденних товарів

Поліція ще в грудні отримала інформацію про можливих замовників убивства Шеремета

аудіоСпецслужби Білорусі готували вбивство Шеремета - аудіозапис із КДБ

інфографікаКоронавірус в Україні: менше 4,2 тис. випадків за добу, одужало більше

Усі новини...
КС
КС може 5 січня відсторонити Тупицького від посади – нардеп
Конституційний клінч: у Зеленського наполягають, що Тупицький - без повноважень
У КС знайшли спосіб провести Тупицького на роботу і готують збори 
Останні новини
20:02
Україна надасть гуманітарну допомогу Хорватії, яка постраждала від землетрусів
19:58
"Амбітні цілі": Україна хоче провести Олімпіаду у 2030-му чи 2032 році
19:45
Відновлення репутації КС потребуватиме багато часу – голова ВРП
19:35
Шотландія оголосила жорсткий карантин через новий штам коронавірусу
19:23
Стало відомо, скільки киян зустріли Новий рік в столичному метро
19:22
У Міненерго розповіли, коли можуть створити компанію на базі "Центренерго" і держшахт
19:00
Офіс генпрокурора відправив у Польщу підозру ексглаві Укравтодору
18:48
фотоМешканцю Берегово оголосили підозру за сепаратистські заклики в соцмережах 
18:36
Гривня на закритті міжбанку ослабла
18:31
Туман у Києві протримається до ранку
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!