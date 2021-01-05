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Через туман синоптики оголосили штормове попередження

Вівторок, 5 січня 2021, 07:17
Через туман синоптики оголосили штормове попередження

Зранку 5 січня в Україні прогнозують низьку видимість на дорогах через туман, синоптики оголосили штормове попередження.  

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Деталі: Зранку та вночі 5 січня у більшості областей туман, видимість 200-500 м. У звязку із цим синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

По Києву та Київській області вночі та вранці 5 січня туман, видимість 200-500 м  (І рівень небезпечності, жовтий).

Надзвичайники відзначають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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