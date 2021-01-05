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США перекинули в Румунію ударні безпілотники MQ-9 Reaper

Вівторок, 5 січня 2021, 09:51

США на найближчі місяці розмістили на румунській базі Кимпія-Турзій ударні безпілотники MQ-9 Reaper та близько 90 військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.ro.

Американські військові виконуватимуть розвідувальні, спостережні та дослідницькі місії на підтримку операцій НАТО, а ВПС Румунії через 71-шу авіабазу "Генерал Еманойл Йонеску" надаватиме технічну, оперативну та матеріально-технічну підтримку, необхідну для виконання місій.

Присутність американських союзників на території Румунії представляє можливість розвивати, випробовувати та оцінювати боєздатність, спільна діяльність є ключовим елементом підвищення рівня взаємодії двох сторін, наголосили в Міноборони Румунії.

Співпраця між Сполученими Штатами Америки та Румунією сприяє зміцненню спроможності колективної оборони та підвищенню регіональної безпеки, додали у відомстві.

Безпілотник MQ-9 Reaper, нещодавно використаний для вбивства іранського генерала Кассема Сулеймані, управляється з землі екіпажем з двох операторів, має тривалість дії 14 годин, максимальну швидкість до 500 кілометрів на годину і дальність дії 1850 кілометрів. Він має два радари, один з яких спеціалізується на морському середовищі і може бути озброєний широким спектром ракет або бомб з лазерним наведенням. Наприклад, він може шукати і атакувати наземні цілі за допомогою до 14 керованих ракет AGM-114 Hellfire повітря-земля.

Теми: СШАРумунія


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