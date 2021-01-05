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Українського чемпіона-олімпійця відсторонили від змагань

Вівторок, 5 січня 2021, 15:56

Українського гімнаста, чемпіона Олімпійських ігор-2016 Олега Верняєва відсторонили від участі у змаганнях.

Джерело: NBC Sports із посиланням на інформацію, отриману в Міжнародній федерації гімнастики, видання "Трибуна"

Деталі: Як пише NBC, у федерації відмовились уточнити причину відсторонення, повідомивши лише, що заборона діятиме "до завершення процедури, яка зараз відбувається".

За даними "Трибуни", Верняєв вже місяць перебуває під підозрою та розслідуванням Міжнародної федерації гімнастики. Все почалось на початку грудня, коли українського гімнаста несподівано не включили в склад збірної на чемпіонат Європи в Туреччині.

Головний тренер команди Геннадій Сартинський пояснив це так:

"По-перше, Олег закінчує дисертацію – йому потрібно захистити її. По-друге, у нього були мікротравми, тому він не поїхав з нами на чемпіонат Європи".

Згодом виявилось, що на сайті Міжнародної федерації гімнастики (FIG) статус Вєрняєва в переліку атлетів змінили з "активний" на "відсторонений". Утім, пояснення цього рішення від FIG не пролунало.

Теми: спортскандал


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