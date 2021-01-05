"Ігри закінчилися": звільнили головного тепловика Харкова, який був на посаді 17 років

Звільнили генерального директора КП "Харківські теплові мережі" Сергія Андрєєва, який обіймав цю посаду з 2003 року.

Джерело: секретар міської ради Харкова Ігор Терехов, якого цитує офіційний сайт міськради

Пряма мова: "Я прийняв рішення про звільнення Андрєєва з посади директора "Харківських теплових мереж". Мені набридла та ситуація, яка склалася в "Харківських теплових мережах" - по розриттям, по забезпеченню теплом і гарячою водою будинків. Все, ігри закінчилися. Підготуйте технічну частину. Сьогодні призначу виконуючим обов'язки, підпишу розпорядження. У вас буде нове керівництво".

Деталі: Секретар міської ради зазначив, що підприємство під керівництвом Андрєєва не показало позитивних результатів, початок опалювального сезону завжди проходив з проблемами.

Терехов повідомив також, що розглядає дві кандидатури на цю посаду і найбільш оптимальну обіцяв призначити до кінця дня.

Сергій Андрєєв працює у сфері комунальної теплоенергетики з 1985 року. У 2003 р був призначений на посаду директора "Харківських тепломереж". А з 2010 року став генеральним директором цього комунального підприємства.

За його каденції Харків неодноразово стикався з проблемою подачц гарячої води. У 2018 році міський голова Харкова Геннадій Кернес погрожував "втратити" директора тепломереж.

Нагадаємо: Після смерті мера Харкова Кернеса Терехов здійснює його повноваження. 1 січня Терехов попросив Верховну Раду призначити позачергові вибори мера міста.