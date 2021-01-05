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На Донбасі 5 січня зброя мовчала

Вівторок, 5 січня 2021, 19:00

У зоні проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 5 грудня зберігається тиша.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Дослівно: "Протягом поточної доби, 5 січня, в районах відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".

Деталі: Штаб звітує також, що сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 75 вибухонебезпечних предметів.

Що передувало: 4 січня збройні формування РФ п’ять разів порушили режим припинення вогню. 

Українська правда
Теми: війнаДонбас


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