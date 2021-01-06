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Україна і надалі вимагає від Додіка повернути ікону, викрадену в Луганську

Середа, 6 січня 2021, 08:21
Україна і надалі вимагає від Додіка повернути ікону, викрадену в Луганську

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує вимагати від керівництва Боснії та Герцеговини повернути ікону, викрадену в Луганську і подаровану главі МЗС РФ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна надалі вимагає повернення ікони" - написав він.

Нагадаємо, глава президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік на пресконференції у вівторок заявив, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав - але не Україні. 

Додік заявив, що історія про ікону була сфабрикована в Боснії, і що Україна ніколи не піднімала питання про зникнення ікони. 

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Росію та Сербію

Знати більше: Крадіжка для Лаврова: як ікона з окупованого Луганська підриває вплив Росії на Балканах

"Українська правда" в Threads

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