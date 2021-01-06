Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росіянин зачаївся від прикордонників у рову, але його виявив тепловізор

Середа, 6 січня 2021, 12:30
dpsu.gov.ua

6 січня у Харківській області "інтелектуальний кордон" допоміг виявити та затримати порушника, який незаконно прямував з Росії.

Джерело: Державна прикордонна служба України 

Деталі: За допомогою оптико-електронних приладів правоохоронці виявили невідому особу, яка незаконно перетнула кордон поблизу населеного пункту Токарівка, що у Дергачівському районі. 

На затримання непроханця вирушив прикордонний наряд, від якого порушник намагався заховатися у засніженому рову. Він не врахував, що тепловий силует людини на холодному снігу дуже добре "бачить" тепловізійна камера.

Порушника затримали. Він виявився громадянином РФ. 

Затриманий розповів, що хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні. На порушення кордону його підштовхнули непогашені кредити, через які його обмежили у праві виїзду з РФ.

Наразі за незаконний перетин державного кордону України на росіянина склали  матеріали адміністративного провадження. Його подальшу долю вирішить суд.

За даними ДПСУ, у 2020 році прикордонники Харківського загону затримали майже 200 осіб, які незаконно перетнули або намагалися незаконно перетнути кордон України.

Теми: Прикордонна службакордонРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото"Наноплівки для прикриття номерних знаків": поліція викрила шахрая

МОЗ проти перенесення посиленого карантину: хоче уникнути локдауну навесні 

"Газпром" майже на третину скоротив транзит газу через Україну

фото, відеоСин Корбана загинув в аварії – джерела

У день затвердження перемоги Байдена невідомі пообіцяли скерувати літак у будівлю Конгресу

Новини 5 січня: Зеленський vs Бойко, продаж під час локдауну

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники отримали за кошти ЄС техніку для облаштування кордону з Білоруссю
Силовики на кордоні вилучили у подорожуючого холодну зброю з маркуванням ФСБ
Російській блогерці через незаконний візит до Криму заборонили в'їзд в Україну
Останні новини
13:30
13 членів ЄС просять Єврокомісію поділитися вакцинами з Україною
13:18
Київ перетнув позначку у 115 тисяч випадків COVID і 2 тисячі смертей
13:08
Ціна на біткоїн оновила рекорд: перевищила 35 тисяч доларів
12:59
Байден наблизився до контролю над Сенатом після перемоги свого кандидата у Джорджії
12:50
Конституційний суд може працювати і без голови – представник Зеленського в КС
12:30
відеоРосіянин зачаївся від прикордонників у рову, але його виявив тепловізор
12:18
Стало відомо, скільки "Нафтогаз" заплатив за велике родовище сланцевого газу
12:03
фото"Наноплівки для прикриття номерних знаків": поліція викрила шахрая
11:48
Помпео шкодує через відсутність прогресу у врегулюванні на Донбасі
11:47
МОЗ переклав відповідальність за зрив закупівель ліків на 2020 рік на держпідприємство
Усі новини...