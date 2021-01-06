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Росіянин зачаївся від прикордонників у рову, але його виявив тепловізор

Середа, 6 січня 2021, 11:30
Росіянин зачаївся від прикордонників у рову, але його виявив тепловізор
dpsu.gov.ua

6 січня у Харківській області "інтелектуальний кордон" допоміг виявити та затримати порушника, який незаконно прямував з Росії.

Джерело: Державна прикордонна служба України 

Деталі: За допомогою оптико-електронних приладів правоохоронці виявили невідому особу, яка незаконно перетнула кордон поблизу населеного пункту Токарівка, що у Дергачівському районі. 

На затримання непроханця вирушив прикордонний наряд, від якого порушник намагався заховатися у засніженому рову. Він не врахував, що тепловий силует людини на холодному снігу дуже добре "бачить" тепловізійна камера.

Порушника затримали. Він виявився громадянином РФ. 

Затриманий розповів, що хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні. На порушення кордону його підштовхнули непогашені кредити, через які його обмежили у праві виїзду з РФ.

Наразі за незаконний перетин державного кордону України на росіянина склали  матеріали адміністративного провадження. Його подальшу долю вирішить суд.

За даними ДПСУ, у 2020 році прикордонники Харківського загону затримали майже 200 осіб, які незаконно перетнули або намагалися незаконно перетнути кордон України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службакордонРосія
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