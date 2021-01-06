Росіянин зачаївся від прикордонників у рову, але його виявив тепловізор

6 січня у Харківській області "інтелектуальний кордон" допоміг виявити та затримати порушника, який незаконно прямував з Росії.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: За допомогою оптико-електронних приладів правоохоронці виявили невідому особу, яка незаконно перетнула кордон поблизу населеного пункту Токарівка, що у Дергачівському районі.

На затримання непроханця вирушив прикордонний наряд, від якого порушник намагався заховатися у засніженому рову. Він не врахував, що тепловий силует людини на холодному снігу дуже добре "бачить" тепловізійна камера.

Порушника затримали. Він виявився громадянином РФ.

Затриманий розповів, що хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні. На порушення кордону його підштовхнули непогашені кредити, через які його обмежили у праві виїзду з РФ.

Наразі за незаконний перетин державного кордону України на росіянина склали матеріали адміністративного провадження. Його подальшу долю вирішить суд.

За даними ДПСУ, у 2020 році прикордонники Харківського загону затримали майже 200 осіб, які незаконно перетнули або намагалися незаконно перетнути кордон України.