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Байден наблизився до контролю над Сенатом після перемоги свого кандидата у Джорджії

Середа, 6 січня 2021, 12:59
Уорнок і Байден

Кандидат від Демократичної партії Рафаель Уорнок здобув одне з двох місць у Сенаті США під час другого туру виборів у Джорджії; таким чином демократи наблизилися до контролю над Сенатом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Темношкірий пастор, який протягом останніх 15 років керував церквою в Атланті, де проповідував Мартін Лютер Кінг-молодший, Уорнок переміг діючого сенатора-республіканця Келлі Леффлера.

За результатами підрахунку 98% голосів, Уорнок випередив Леффлера на 1,2 процентних пункти, приблизно 50 000 голосів.

Він стане першим в історії штату темношкірим сенатором.

Це стане ударом по Дональду Трампу, який здійснив одну з останніх поїздок на посаді до Джорджії, щоб мобілізувати своїх прибічників на підтримку кандидатів-республіканців.

Основна увага зараз прикута до результатів голосування за друге місце в Сенаті - між республіканцем Девідом Пердью та демократом Джоном Оссоффом. Оссофф випереджає суперника на 12 тисяч голосів, однак про перемогу говорити ще зарано.

Відповідно до законодавства Джорджії, кандидат, який відстає від суперника на 0,5 процентного пункта може вимагати повторного підрахунку голосів.

Якщо Оссофф переможе, демократи матимуть повний контроль над Конгресом, посилюючи позицію обраного президента Джо Байдена в час, коли він готується вступити на посаду 20 січня.

Теми: БайденСША


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