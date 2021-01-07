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Ватажок "міліції ЛНР" постраждав під час вибуху в Луганську – РосЗМІ

Четвер, 7 січня 2021, 11:35
Ян Лещенко

Так званий "начальник управління народної міліції" в ОРЛО Ян Лещенко 6 січня постраждав під час вибуху в Луганську.

Джерело: РИА Новости з посиланням на колишнього представника окупаційної влади ОРЛО Андрія Марочка

Деталі: Російське видання пише, що у квартирі багатоквартирного житлового будинку в Луганську стався вибух. За попередньою версією, причиною вибуху нібито міг стати витік газу, але йдеться і про інші версії, в тому числі підрив міною.

Про стан Лещенка нічого не повідомляється.

Дослівно РИА Новости: "Користувачі соцмереж обговорюють різні причини події, від витоку газу до підриву мінно-вибухового пристрою".

Пряма мова Марочка: "Дійсно, вчора (в середу) стався інцидент. Постраждав начальник управління народної міліції ЛНР. Але не все так однозначно, як написано в соціальних мережах. Я схильний довіряти офіційним версіям і заявами. Зараз на місці працюють компетентні органи - з'ясовують, що відбулося насправді".

Теми: ОРДЛОЛуганськвибухнадзвичайна подія


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