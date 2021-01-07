Кабмін дозволив проводити при в'їзді з Криму й ОРДЛО тест на антиген

Кабінет міністрів дозволив проводити тестування на коронавірус осіб, що прибувають з території окупованого Криму і ОРДЛО, не лише методом ПЛР, а й за допомогою експрес-тесту на визначення антигена.

Джерело: опублікована в четвер постанова Кабміну від 5 січня, якою вносяться зміни до постанови від 9 грудня № 1236

Дослівно: "Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з прибуттям з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено після перетинання контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них.".

Деталі: Донецькій та Луганській ОДА разом з ДП "Реінтеграція та відновлення", яке належить до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, доручено забезпечити облаштування пунктів тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 на контрольних пунктах в’їзду на територію ОРДЛО та виїзду з них.

Херсонській ОДА разом з ДП "Реінтеграція та відновлення" та АТ "Українська залізниця" доручено забезпечити облаштування пунктів тестування на визначення антигена коронавірусу на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію Криму та Севастополя.

Донецькій, Луганській, Херсонській ОДА доручено забезпечити функціонування пунктів тестування на визначення антигена коронавірусу на КПВВ.