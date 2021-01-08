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Світ знову оновив рекорд з кількості випадків COVID-19 за добу

П'ятниця, 8 січня 2021, 05:14

Станом на 7 січні в світі за добу діагностували рекордні 820 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 14 670 ковід-хворих. 

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі виявили 820 771 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 263 506 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина. Україна зараз на 11-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 20-му місці.

 
Статистика за 6 січня

Наразі всього в світі діагностовано 88 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 63 мільйона хворих вилікувалися, 1 906 693 пацієнтів з COVID-19 померло

Продовжують боротися з хворобою понад 23 мільйони людей.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

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Теми: коронавірус


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