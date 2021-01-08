Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Головні новини четверга і ночі: старт жорсткого карантину, наслідки штурму Капітолію

П'ятниця, 8 січня 2021, 08:00

З 8 січня в Україні посилені карантинні обмеження, події після нападу на Капітолій у США – актуальні новини 7 січня.

Про локдаун

З 8 до 24 січня включно в Україні діятимуть посилені карантинні обмеження.

Наслідки нападу на Капітолій в США

Міністр освіти Бетсі Девос та міністр транспорту Елейн Чао, а також помічник секретаря Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб Елінор Маккенс-Кац подали у відставку після захоплення Капітолію.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про Толоку Української правди

УП дарує футболку з оновленим Дон Кіхотом кожному підписнику Толоки УП, який підтримає видання від 1000 грн на рік. Акція діє до 7 січня. 

Долучайтеся до Толоки УП і отримуйте ексклюзивні промокоди від бізнес-партнерів Української правди.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що засуджує насильство, яке коїлося у Вашингтоні. Там при захопленні Капітолію прихильниками Дональда Трампа під час заворушень загинули 4 осіб.

Українська тенісистка Даяна Ястремська тимчасово відсторонена від змагань через позитивний тест на допінг.

Чинний президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми помічниками можливість помилувати самого себе.

Голова Російської православної церкви (РПЦ) Патріарх Кирил у свіжому інтерв'ю заявив, що бог покарав Патріарха Константинопольського Варфоломія за підтримку "церковного розколу" в Україні.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини четверга і ночі: старт жорсткого карантину, наслідки штурму Капітолію

У США чиновники звільняються через напад на Капітолій

Прокуратура США вивчить роль Трампа в штурмі Капітолію

45% республіканців підтримує захоплення Капітолію – опитування

Трамп хотів помилувати себе і свою сім'ю - NYT

У Конгресі закликають усунути Трампа за 13 днів до кінця повноважень

Усі новини...
Останні новини
08:22
Майже 5,7 тис. нових хворих на коронавірус за день, померли 83 людини
08:07
інфографікаВ Україні почався локдаун: що він передбачає
08:00
Головні новини четверга і ночі: старт жорсткого карантину, наслідки штурму Капітолію
07:57
Після Різдва окупанти активізувалися на Донбасі: 12 порушень "тиші"
07:02
У США чиновники звільняються через напад на Капітолій
06:10
Трамп опублікував перший твіт після блокування: засуджує напад на Капітолій
05:14
Світ знову оновив рекорд з кількості випадків COVID-19 за добу
04:38
ВідеоНайбагатша людина світу запустила першу в 2021 році місію в космос
03:26
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України
02:37
Прокуратура США вивчить роль Трампа в штурмі Капітолію
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!