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Головні новини четверга і ночі: наслідки штурму Капітолію, реакція на це Зеленського і локдаун

П'ятниця, 8 січня 2021, 07:00
Головні новини четверга і ночі: наслідки штурму Капітолію, реакція на це Зеленського і локдаун

З 8 січня в Україні посилені карантинні обмеження, події після нападу на Капітолій у США – актуальні новини 7 січня.

Про локдаун

З 8 до 24 січня включно в Україні діятимуть посилені карантинні обмеження.

Наслідки нападу на Капітолій в США

Міністр освіти Бетсі Девос та міністр транспорту Елейн Чао, а також помічник секретаря Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб Елінор Маккенс-Кац подали у відставку після захоплення Капітолію.

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Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що засуджує насильство, яке коїлося у Вашингтоні. Там при захопленні Капітолію прихильниками Дональда Трампа під час заворушень загинули 4 осіб.

Українська тенісистка Даяна Ястремська тимчасово відсторонена від змагань через позитивний тест на допінг.

Чинний президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми помічниками можливість помилувати самого себе.

Голова Російської православної церкви (РПЦ) Патріарх Кирил у свіжому інтерв'ю заявив, що бог покарав Патріарха Константинопольського Варфоломія за підтримку "церковного розколу" в Україні.

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