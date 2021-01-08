З 8 січня в Україні посилені карантинні обмеження, події після нападу на Капітолій у США – актуальні новини 7 січня.

Про локдаун

З 8 до 24 січня включно в Україні діятимуть посилені карантинні обмеження.

Наслідки нападу на Капітолій в США

Міністр освіти Бетсі Девос та міністр транспорту Елейн Чао, а також помічник секретаря Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб Елінор Маккенс-Кац подали у відставку після захоплення Капітолію.

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Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що засуджує насильство, яке коїлося у Вашингтоні. Там при захопленні Капітолію прихильниками Дональда Трампа під час заворушень загинули 4 осіб.

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Голова Російської православної церкви (РПЦ) Патріарх Кирил у свіжому інтерв'ю заявив, що бог покарав Патріарха Константинопольського Варфоломія за підтримку "церковного розколу" в Україні.