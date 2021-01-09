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Головні новини п’ятниці і ночі: Зеленський у Буковелі, блокування Трампа у Twitter

Субота, 9 січня 2021, 07:00
Головні новини п’ятниці і ночі: Зеленський у Буковелі, блокування Трампа у Twitter

Президент України Володимир Зеленський на лижному курорті "Буковель", твіттер-акаунт президента США Дональда Трампа заблокований – актуальні новини 8 січня.

Про Зеленського на курорті

Президента Володимира Зеленського помітили на лижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області, фотографії з ним постять користувачі соцмереж. 

Трамп та Twitter

Соцмережа Twitter назавжди заблокувала акаунт 45-го президента США Дональда Трампа.

Після блокування Twitter-акаунту Трампа політик поширив ще 4 публікації в офіційному профілі президента США, які майже одразу видалили.

Про вакцину для України

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, через які перевірки має пройти російська вакцина від коронавірусу "Спутнік V", аби потрапити на ринок України, а поки що є тільки заявка.

При цьому Степанов заявив, що Україна укладе угоди з іншими виробниками вакцин проти коронавірусу найближчого тижня.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Європейської комісії з проханням допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу.

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Теми: ЗеленськийТрамп
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