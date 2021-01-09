Троє високопосадовців служб безпеки Капітолію пішли з посад

Троє високопосадовців служб безпеки, відповідальних за охорону Капітолію, пішли з посад після захоплення будівлі Конгресу США прихильниками Дональда Трампа.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Американські законодавці, які були вимушені евакуюватись під час штурму, звернулись із вимогами про відставку посадовців безпеки.

"Я звернувся із запитом і отримав негайну відставку парламентського пристава Сенату", - заявив лідер більшості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл у четвер.

Парламентарі розслідуватимуть недоліки у системі безпеки і "посилять підготовку до інавгурації 20 січня, що має відбутись успішно і в безпеці", додав він.

У відставку також подав парламентський пристав Палати представників США, який відповідає за плани безпеки законодавців.

За даними ЗМІ, установа парламентських приставів включає 800 відповідальних за безпеку Капітолію. Поліція Капітолію має 2300 співробітників та офіцерів.

Про свою відставку оголосив і голова поліції Капітолію Стівен Санд. До його відставки закликала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Пелосі заявила журналістам, що не могла зв’язатись із Сандом після середи, коли стався напад на Капітолій.

До відставки Санда закликав і Союз поліцейських Капітолію. В своїй заяві вони наголосили на недоліках у плануванні, зв‘язку та забезпеченні підмоги під час подій в середу.

Що передувало: Раніше у США міністр освіти Бетсі Девос та міністр транспорту Елейн Чао, а також помічник секретаря Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб Елінор Маккенс-Кац подали у відставку після захоплення Капітолію.

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