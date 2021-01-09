У двох містах Китаю ввели локдаун через спалах коронавірусу

У Китаї жителів двох міст на південь від Пекіна попросили залишатися вдома протягом семи днів через спалах коронавірусу.

Джерело: Associated Press із посиланням на офіційні повідомлення в соцмережах

Деталі: Міста Шицзячжуан і Сінтай у провінції Хебей також заборонили масові зібрання.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в провінції за останній тиждень досягла 137. Крім того, було виявлено 197 осіб без симптомів, у яких також був позитивний результат тесту. Китай не включає безсимптомні випадки в число підтверджених випадків.

Пекін вимагає від робітників з Хебею пред'явити підтвердження роботи в Пекіні і негативний тест на вірус перед в'їздом до столиці.