У двох містах Китаю ввели локдаун через спалах коронавірусу
Субота, 9 січня 2021, 10:17
У Китаї жителів двох міст на південь від Пекіна попросили залишатися вдома протягом семи днів через спалах коронавірусу.
Джерело: Associated Press із посиланням на офіційні повідомлення в соцмережах
Деталі: Міста Шицзячжуан і Сінтай у провінції Хебей також заборонили масові зібрання.
Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в провінції за останній тиждень досягла 137. Крім того, було виявлено 197 осіб без симптомів, у яких також був позитивний результат тесту. Китай не включає безсимптомні випадки в число підтверджених випадків.
Пекін вимагає від робітників з Хебею пред'явити підтвердження роботи в Пекіні і негативний тест на вірус перед в'їздом до столиці.
Українська правда