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Греція продовжила локдаун до 18 січня

Субота, 9 січня 2021, 12:30

Греція залишатиметься в режимі локдауну до понеділка, 18 січня.

Про це заявив заступник міністра з питань цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Єдиною зміною в режимі локдауну стане відкриття 11 січня дитячих садків, ясел та початкових шкіл.

Водночас роздрібні магазини та перукарні залишаються закритими.

"Ми підемо так, як рухається решта Європи, ми будемо робити крок за кроком на основі рекомендацій експертів", - сказав Хардаліас.

На початку листопада Греція ввела в дію другий національний карантин, щоб зупинити сплеск коронавірусної інфекції, при цьому деякі заходи були ослаблені у святкові дні.

Людям дозволяється виходити з дому для роботи, покупок, відвідування лікаря або тренувань.

Захворюваність в Греції, яка впоралася з першою хвилею краще, ніж багато європейських країн, почала поступово зростати влітку і різко зросла в середині жовтня. 

Теми: Греціякарантинкоронавірус


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