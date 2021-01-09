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Прокуратура розслідує обстріл бригади, що ремонтувала водогін

Субота, 9 січня 2021, 14:03
Прокуратура розслідує обстріл бригади, що ремонтувала водогін

На Донеччині розпочато розслідування за фактом обстрілу представниками НЗФ РФ бригади, яка виконувала ремонтні роботи на водоводі "Горлівка-Торецьк".

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 січня 2021 року, близько 11:00, в районі с. Південне Донецької області, представниками незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї та гранатометів здійснено обстріл бригади, яка виконувала ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону "Горлівка-Торецьк".

Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжились, незважаючи на досягнуті домовленості, противник знову відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді".

Деталі: Як зазначили в прокуратурі, наразі встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Що передувало: На Донеччині 8 січня двічі зірвалися роботи з відновлення водопостачання на ділянці водогону "Горлівка – Торецьк" через порушення режиму "тиші" в "сірій" зоні з боку бойовиків.

Українська правда

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Теми: Донецька областьДонбасобстріл
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