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Російсько-окупаційні війська на Донбасі знову стріляли

Субота, 9 січня 2021, 20:32
Російсько-окупаційні війська на Донбасі знову стріляли

Упродовж суботи в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували три порушення режиму припинення вогню з боку військових формувань РФ.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Протягом поточної доби, 9 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Лише в обідній час було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає".

Деталі: Два обстріли були здійснені поблизу населеного пункту Луганське - там російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Українська правда

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Теми: війнаДонбасООС
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