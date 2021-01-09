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Компанія Moderna готова виготовити сотні мільйонів доз вакцини від Covid

Субота, 9 січня 2021, 21:54

Американська компанія Moderna спроможна виробити і провести поставку до 20 млн доз вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року, та 600 млн доз упродовж всього 2021 року.

Джерело: генеральний директор Moderna Стефан Бансель в інтерв'ю французькій газеті L’Express, яке наводить Укрінформ.

Пряма мова: "Упродовж першого кварталу 2021 року завод у Швейцарії може виробити від 15 млн до 20 млн доз та поставити їх країнам Євросоюзу, а також до Канади, Ізраїлю, Швейцарії та Великої Британії".

Деталі: За словами Банселя, упродовж року європейське виробництво буде зростати з перспективою виконати замовлення ЄС на постачання 80 млн доз вакцини до кінця листопада, а також ще можливих додаткових 80 млн доз до кінця грудня.

Загалом, за словами представника Moderna, американські і європейські виробничі спроможності компанії дають змогу виробити 600 млн доз упродовж 2021 року.

При цьому Бансель не підтвердив, посилаючись на конфіденційність контракту, що доза вакцини від Moderna коштує 18 євро, але визнав, що препарат дорожчий за вакцину компанії Pfizer, вартість якої складає 12 євро (за неофіційними даними).

Теми: вакцинаціякоронавірусмедицина


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