Через замах на вбивство "правої руки" Баканова на засідання зберуться два комітети Ради
1 лютого відбудеться спільне закрите засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань правоохоронної діяльності. На ньому хочуть заслухати інформацію про замах на вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Джерело: повідомлення на сайті ВРУ
Деталі: У проєкті порядку денного вказано, що нардепи мають заслухати інформацію "щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками Служби" від керівництва спецслужби (ймовірно, від глави Івана Баканова – УП).
Окрім того, члени комітету хочуть почути про перспективи розвитку СБУ.
Початись засідання має о 15:00.
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Передісторія:
- 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Джерела УП підтвердили інформацію про затримання.
- Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.
- У СБУ повідомили, що організатор замаху на Наумова запропонував $50 000 за вчинення злочину. Злочин планувався у змові декількох осіб.
- Нескоромному оголосили підозру в замовленні вбивства Наумова.