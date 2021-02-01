Через замах на вбивство "правої руки" Баканова на засідання зберуться два комітети Ради 

1 лютого відбудеться спільне закрите засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань правоохоронної діяльності. На ньому хочуть заслухати інформацію про замах на вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Джерело: повідомлення на сайті ВРУ

Деталі: У проєкті порядку денного вказано, що нардепи мають заслухати інформацію "щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками Служби" від керівництва спецслужби (ймовірно, від глави Івана Баканова – УП).

Окрім того, члени комітету хочуть почути про перспективи розвитку СБУ.

Початись засідання має о 15:00.

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Передісторія: