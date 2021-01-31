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Через замах на вбивство "правої руки" Баканова на засідання зберуться два комітети Ради 

Неділя, 31 січня 2021, 23:20
Через замах на вбивство правої руки Баканова на засідання зберуться два комітети Ради 

1 лютого відбудеться спільне закрите засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань правоохоронної діяльності. На ньому хочуть заслухати інформацію про замах на вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. 

Джерело: повідомлення на сайті ВРУ

Деталі: У проєкті порядку денного вказано, що нардепи мають заслухати інформацію "щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками Служби" від керівництва спецслужби (ймовірно, від глави Івана Баканова – УП).   

Окрім того, члени комітету хочуть почути про перспективи розвитку СБУ. 

Початись засідання має о 15:00. 

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Передісторія:

  • 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Джерела УП підтвердили інформацію про затримання. 
  • Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.
  • У СБУ повідомили, що організатор замаху на Наумова запропонував $50 000 за вчинення злочину. Злочин планувався у змові декількох осіб. 
  • Нескоромному оголосили підозру в замовленні вбивства Наумова.

Українська правда
Теми: СБУВерховна Радакомітети
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