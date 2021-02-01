Головні новини неділі і ночі: візит СБУ на "Мотор Січ", протести в РФ

СБУ зірвала збори акціонерів "Мотор Січ", протести у Росії відзначились рекордною кількістю затриманих – новини, які були актуальні 31 січня.

Про "Мотор Січ"

31 січня, у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

В СБУ заявили, що проводили слідчі дії у Запоріжжі, де мали відбутися загальні збори АТ "Мотор Січ", та фіксувала можливі протиправні дії, пов'язані зі встановленням контролю над підприємством.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою, хоча ще пару днів тому він ввів санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". Раніше такі санкції запровадили в США.

Про мітинги

Під час недільних мітингів у різних містах Росії затримали понад 4 тисячі осіб, найбільше - у Москві. Російські видання публікували відео нападу силовиків на учасників мітингів. Жорсткі затримання тривали і у Петербурзі.

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