Зеленський про вакцини: Неприємно - відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою
Президент Володимир Зеленський визнає, що Україна не є рівноправною в термінах вакцинації світу від коронавірусу, але сподівається на допомогу партнерів із Євросоюзу.
Джерело: інтерв’ю Володимира Зеленського "Axios on HBO", "Голос Америки"
Пряма мова: "Є декілька емоцій щодо глобальної кампанії з вакцинування. Те, що Україна не є рівноправним членом Європейського союзу чи світу в плані термінів вакцинації… Ми не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, як всі інші.
Країни ЄС, з якими у нас прекрасні відносини, я говорив з їхніми лідерами, і вони сказали, що допоможуть. Потрохи, з своїх поставок вакцини. Це буде складно пояснити їхньому народу, я розумію. Але вони будуть трішечки нам якось віддавати. Це дуже неприємно - відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою".
Передісторія:
- 29 січня Кабмін презентував календарний план вакцинації населення у 2021 році, який передбачає додаткову закупівлю близько 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу. У першу чергу в Україні вакцинують працівників мобільних бригад з вакцинації та медичних працівників клінік, де надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з Covid-19.
- 30 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в лютому Україна отримає 117 тисяч доз м-РНК вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.
- За словами Ляшка, вакцинація від COVID-19 в Україні може початися 15 лютого – орієнтовно тоді в Україну привезуть перші вакцини.
- Кому не вистачить вакцини Pfizer, щеплюватимуть китайською Sinovac.