Зеленський про вакцини: Неприємно - відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою

Президент Володимир Зеленський визнає, що Україна не є рівноправною в термінах вакцинації світу від коронавірусу, але сподівається на допомогу партнерів із Євросоюзу.

Джерело: інтерв’ю Володимира Зеленського "Axios on HBO", "Голос Америки"

Пряма мова: "Є декілька емоцій щодо глобальної кампанії з вакцинування. Те, що Україна не є рівноправним членом Європейського союзу чи світу в плані термінів вакцинації… Ми не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, як всі інші.

Країни ЄС, з якими у нас прекрасні відносини, я говорив з їхніми лідерами, і вони сказали, що допоможуть. Потрохи, з своїх поставок вакцини. Це буде складно пояснити їхньому народу, я розумію. Але вони будуть трішечки нам якось віддавати. Це дуже неприємно - відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою".

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