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Зеленський планує за тиждень провести форум із "першочергових" питань 

Понеділок, 1 лютого 2021, 10:55
Укрінформ

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення з 8 до 10 лютого у Києві всеукраїнського форуму "Україна 30" з важливих питань за участю посадовців та експертів. 

Джерело: Telegram-канал Zelenskiy/Official

Пряма мова: "Зрозуміло, що ковід, на жаль, суттєво перекроїв наше життя. Але чи погодимося ми, що це остаточно? Як нам вийти переможцями в цій незвичній битві? Чи зможе масштабна вакцинація змінити ситуацію і повернути людству свободу – свободу мандрувати, вільно спілкуватися та обіймати рідних? 

Очевидно, що й сама пандемія, і вакцинація як один з обов’язкових елементів формування колективного імунітету – непросте завдання для кожної країни, зокрема для України. Викликів і питань дуже багато. Всі вони варті змістовної розмови, активного суспільного діалогу. 

З 8 до 10 лютого у Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30", під час якого експерти та посадовці зможуть відповісти на деякі першочергові питання людей. А що вас хвилює у цій темі?"

Деталі: Зеленський не уточнив, яким буде формат форуму і хто саме братиме у ньому участь, однак цьому передувала суперечка щодо тем для гіпотетичного референдуму між лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко та головою держави.

У середині лютого в Україні сподіваються почати вакцинацію населення проти коронавірусу SARS CoV 2, який викликає хворобу COVID-19.

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Теми: Зеленський


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