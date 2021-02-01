Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський планує за тиждень провести форум із "першочергових" питань 

Понеділок, 1 лютого 2021, 09:55
Зеленський планує за тиждень провести форум із першочергових питань 
Укрінформ

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення з 8 до 10 лютого у Києві всеукраїнського форуму "Україна 30" з важливих питань за участю посадовців та експертів. 

Джерело: Telegram-канал Zelenskiy/Official

Пряма мова: "Зрозуміло, що ковід, на жаль, суттєво перекроїв наше життя. Але чи погодимося ми, що це остаточно? Як нам вийти переможцями в цій незвичній битві? Чи зможе масштабна вакцинація змінити ситуацію і повернути людству свободу – свободу мандрувати, вільно спілкуватися та обіймати рідних? 

Очевидно, що й сама пандемія, і вакцинація як один з обов’язкових елементів формування колективного імунітету – непросте завдання для кожної країни, зокрема для України. Викликів і питань дуже багато. Всі вони варті змістовної розмови, активного суспільного діалогу. 

З 8 до 10 лютого у Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30", під час якого експерти та посадовці зможуть відповісти на деякі першочергові питання людей. А що вас хвилює у цій темі?"

Деталі: Зеленський не уточнив, яким буде формат форуму і хто саме братиме у ньому участь.

У середині лютого в Україні сподіваються почати вакцинацію населення проти коронавірусу SARS CoV 2, який викликає хворобу COVID-19. Національний план вакцинації передбачає 5 етапів.

Анонс формуму пролунав на тлі суперечки щодо тем для гіпотетичного референдуму між лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко та головою держави.

Читайте також: Канабіс і зброя vs Мова і тарифи. Які питання і чому можуть стати проблемою на референдумі

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР назвали справжню кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
Усі новини...
Реклама: