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Посол Франції розповів, що країна в цілому готова приєднатися до Кримської платформи

Понеділок, 1 лютого 2021, 11:18

Франція в цілому готова приєднатися до ініційованої Україною "Кримської платформи", але хоче краще розуміти її мету.

Про це розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда"

Посол зауважив, що у Франції "з великим інтересом" дивляться на ініціативу, але поки що процес - "на дуже попередній стадії". 

Він розповів, що вже мав зустрічі з заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою і документи про ініціативу вже вивчають у Парижі, проте поки не зовсім розуміють мету платформи. 

"Наскільки я розумію, це майданчик для обговорення політичної ситуації в Криму. Це корисно, але з якою метою - ще невідомо. У принципі ми підтримуємо її, і відповім на ваше запитання - так, ми до неї приєднаємося. Але, очевидно, є необхідність у поясненні. Запуск платформи запланований на 23 серпня, тож ми ще маємо час", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що планує запросити до участі у платформі і Російську Федерацію.

Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. 

Теми: ФранціяКрим
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